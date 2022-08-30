«Всем больно». Олимпийский чемпион Добровольский — о происходящем между Россией и Украиной

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский высказался по поводу обострения политической ситуации на Украине. Он выразил надежду на то, что все разногласия рано или поздно закончатся.
«Я родился и вырос в СССР. Для меня что грузин, что украинец, что армянин, что белорус — все свои. У меня везде есть друзья, со всеми нормальные отношения. Что нам делить? Всем больно от того, что происходит между Россией и Украиной. А что делать? Надеюсь, рано или поздно это закончится», — сказал Игорь Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Игорем Добровольским читайте на «Чемпионате»:
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную СССР по футболу:
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