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Добровольский: чемпионы России и Украины много лет не обыгрывают сильнейший клуб Молдавии

Добровольский: чемпионы России и Украины много лет не обыгрывают сильнейший клуб Молдавии
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Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский сравнил уровень чемпионатов России, Украины и Молдавии.

«Существует стереотип, что чемпионат Молдавии не слишком сильный. Да, по сравнению с европейскими странами уровень, может, и не тот. Но в любом случае определённый уровень есть. Я часто слышу: Россия в футболе на голову выше, Украина — намного выше. А потом киевское «Динамо» играет с нашим чемпионом — один матч проигрывает, второй — вничью. Попадает на «Шериф», «Шахтёр» — то же самое. «Локомотив» с ними играл вничью и проигрывал. У «Спартака» — две ничьи.

Можно по этим матчам судить об уровне молдавского футбола? Чемпионы России и Украины на протяжении многих лет не могут обыграть сильнейший клуб Молдавии. Похоже на закономерность. Если судить по первой команде, получается, уровень молдавского футбола выше? Возможно, иногда есть недооценка. Может, соперники думают: «А, это же Молдавия, не тот уровень…» А на поле уже поздно собираться — раньше нужно было думать. Проигрывают и едут домой. Сегодня во всём мире научились играть в футбол. Люксембург — и тот кусается», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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