Добровольский: таких футболистов, как Промес в «Спартаке», всё меньше и меньше

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский высказал своё мнение о лидере «Спартака» Квинси Промесе. По словам экс-футболиста, таких игроков, как Промес, становится всё меньше.

«Какие у него обводка, дриблинг были, такими и остались. Он понимает, где вытащить защитника на себя, где обыграть, сыграть в стенку, получить мяч на свободном пространстве и пробить. В его игре ничего не поменялось. Каким он приезжал в «Спартак» в первый раз, таким и вернулся из Нидерландов. Одно время казалось, что-то потерял, но сейчас снова обретает качества, которые были раньше.

Да, в команду добавляются определённые футболисты. Но если он никогда в жизни не играл длинными передачами — он и будет в короткий пас играть. Длинные и средние передачи — это риск. Немногие на него идут. Лучше отдать ближнему: не ошибся — и всё хорошо. И технико-тактические действия набрал, и процент брака низкий. Сегодня же все смотрят на цифры. Статистики стало больше, чем КПД. Если Промес идёт в обводку, рискует, он и забивает голы. Ему всё равно, потеряет он мяч или нет. Но таких футболистов всё меньше и меньше», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.