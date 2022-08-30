Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-полузащитник «Рубина» и «Арсенала» Давиташвили перешёл во французский «Бордо»

Экс-полузащитник «Рубина» и «Арсенала» Давиташвили перешёл во французский «Бордо»
Комментарии

Клуб второй лиги Франции «Бордо» до конца сезона арендовал у батумского «Динамо» полузащитника Зурико Давиташвили. Об этом сообщается на официальном сайте французской команды. У «Бордо» будет опция выкупа 21-летнего футболиста.

Давиташвили — воспитанник тбилиского «Динамо». В июле 2019 года он перешёл в «Рубин». Спустя год Зурико был арендован «Ротором», а завершил российский эпизод карьеры в тульском «Арсенале». В 68 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) футболист забил пять голов.

13 апреля 2022 года «Динамо» Батуми объявило о подписании контракта с Давиташвили до лета 2024 года. Вместе с Зурико в команду перешёл Хвича Кварацхелия, который чуть ранее ушёл в итальянский «Наполи».

У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:

Новость по теме
Спаллетти раскритиковал игру Кварацхелии в матче с «Фиорентиной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022