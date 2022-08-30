Экс-полузащитник «Рубина» и «Арсенала» Давиташвили перешёл во французский «Бордо»

Клуб второй лиги Франции «Бордо» до конца сезона арендовал у батумского «Динамо» полузащитника Зурико Давиташвили. Об этом сообщается на официальном сайте французской команды. У «Бордо» будет опция выкупа 21-летнего футболиста.

Давиташвили — воспитанник тбилиского «Динамо». В июле 2019 года он перешёл в «Рубин». Спустя год Зурико был арендован «Ротором», а завершил российский эпизод карьеры в тульском «Арсенале». В 68 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) футболист забил пять голов.



13 апреля 2022 года «Динамо» Батуми объявило о подписании контракта с Давиташвили до лета 2024 года. Вместе с Зурико в команду перешёл Хвича Кварацхелия, который чуть ранее ушёл в итальянский «Наполи».

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