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Хавбек «Саутгемптона» Ромео Лавиа — первый игрок 2004 года рождения, забивший гол в АПЛ

Хавбек «Саутгемптона» Ромео Лавиа — первый игрок 2004 года рождения, забивший гол в АПЛ
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Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа установил уникальное достижение в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (2:1, идёт второй тайм).

18-летний бельгийский футболист, родившийся 6 января 2004 года, забил гол в этой встрече. Таким образом, Лавиа стал первым игроком 2004 года рождения, отметившимся забитым мячом в матче английской Премьер-лиги. Также Лавиа стал четвёртым в списке самых молодых футболистов, забивавших в АПЛ за «Саутгемптон».

Напомним, Лавиа перешёл в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» в июле текущего года. Полузащитник выступал за молодёжную команду «горожан», однако так и не дебютировал в составе основной команды. Также Лавиа вызывается в молодёжную сборную Бельгии.

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