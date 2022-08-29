ПСВ отклонил предложение «Саутгемптона» о переходе Коди Гакпо
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Голландский «ПСВ Эйндховен» отклонил предложение английского «Саутгемптона» о переходе полузащитника Коди Гакпо. «Святые» предлагали за игрока € 25 млн, сообщает The Telegraph.
Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере 23-летнего футболиста с ПСВ вёл «Манчестер Юнайтед».
Гакпо — воспитанник ПСВ. В восьми матчах нынешнего сезона Коди забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
«ПСВ Эйндховен» не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв шотландскому «Рейнджерс» в раунде плей-офф с общим счётом 2:3. В чемпионате Нидерландов команда набрала девять очков в трёх матчах и занимает третью строчку в турнирной таблице Эредивизии.
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