ПСВ отклонил предложение «Саутгемптона» о переходе Коди Гакпо

Голландский «ПСВ Эйндховен» отклонил предложение английского «Саутгемптона» о переходе полузащитника Коди Гакпо. «Святые» предлагали за игрока € 25 млн, сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере 23-летнего футболиста с ПСВ вёл «Манчестер Юнайтед».

Гакпо — воспитанник ПСВ. В восьми матчах нынешнего сезона Коди забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

«ПСВ Эйндховен» не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв шотландскому «Рейнджерс» в раунде плей-офф с общим счётом 2:3. В чемпионате Нидерландов команда набрала девять очков в трёх матчах и занимает третью строчку в турнирной таблице Эредивизии.