Руслан Литвинов высказался о бойкоте со стороны фанатов «Спартака» из-за Fan ID

Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что команде не хватает поддержки болельщиков.



«Мы переживаем из-за ситуации с Fan ID. Всегда приятно играть со своими болельщиками, которые поддерживают тебя весь матч. Сейчас ребята не ходят из-за Fan ID, но мы приезжаем в другие города, где забиваются полные стадионы. И эти стадионы почти всегда красно-белые. Ощущать такую поддержку хочется и дома», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» состоится 4 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Санкт-петербургский «Зенит» в семи матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Спартак» (16) — на втором месте. Действующий чемпион страны — «Зенит».