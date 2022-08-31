Защитник «Зенита» Данил Круговой: хочется выиграть у «Спартака» все матчи

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой в преддверии матча группового этапа Кубка России с воронежским «Факелом» высказался о соперниках по группе B.



«Хорошие соперники. То, что «Зенит» в одной группе со «Спартаком», придаёт особый интерес турниру. Чем больше матчей между нами, тем лучше. Будет зрелищный футбол, внимание болельщиков. Хочется выиграть у «Спартака» все матчи. Думаю, при должном отношении к делу у нас на это большие шансы, и, конечно, уверен, что, как всегда, наши болельщики заполнят «Газпром Арену», — приводит слова Кругового пресс-служба «Зенита».



Соперниками «Зенита» и «Факела» по группе В Кубка России являются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Действующим обладателем Кубка России является «Спартак».