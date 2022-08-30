Литвинов: «Зенит» разозлил «Спартак». Будем стараться побеждать
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча пройдёт в Москве 4 сентября.
«На встречах Федун говорит обычно, а не мы. Главное, что пришёл, сказал приятные слова. Мы чувствуем, что он с нами. Хотелось бы собраться на неформальной встрече. «Зенит» — принципиальный соперник, конечно, они нас разозлили. Будем стараться побеждать», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате России, красно-белые расположились на второй строчке. У питерцев 17 очков после семи туров, у москвичей — 16. Сегодня команда Гильермо Абаскаля одержала первую победу в новом розыгрыше Кубка России.
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