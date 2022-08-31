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«У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц». Игрок «Твери» — судье

«У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц». Игрок «Твери» — судье
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Полузащитник «Твери» Камиль Закиров после поражения от «Амкала» (0:1) в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России резко обратился к главному арбитру встречи Владимиру Сельдякову.

«Яйца вот тут находятся (схватился за область паха. – Прим. «Чемпионата») У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц», — cказал Закиров на видео, опубликованном в телеграм-канале «НЕКЛАСИКО».

23-летний Закиров после этого в нецензурной форме высказался в адрес футболистов «Амкала» и удалился с поля.

Закиров — воспитанник «Краснодара». За свою карьеру он поиграл в «Анжи», «Рубине» и ряде других команд. За «Тверь» полузащитник выступает с июля 2022 года и в шести матчах не отметился результативными действиями.

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