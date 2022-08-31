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Главный тренер «Химок» Писарев: правда ли, что меня уведомили об отставке? Нет

Главный тренер «Химок» Писарев: правда ли, что меня уведомили об отставке? Нет
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Главный тренер «Химок» Николай Писарев заявил, что его не уведомляли об отставке. Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство подмосковного клуба недовольно результатами красно-чёрных и всерьёз думает над сменой главного тренера.

«Я не читаю и не знаю, какие первые лица клуба об этом говорят. Я в первый раз слышу. Правда ли, что меня уведомили об отставке? Нет», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

До Писарева подмосковную команду возглавлял Сергей Юран, который недавно не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Химки». Напомним, Юран покинул «Химки» в начале августа текущего года. После тренерской перестановки «Химки» потерпели четыре поражения подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков.

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