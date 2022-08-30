Анохин: Юран в «Химках»? Надо спрашивать у медийного блогера из Госдумы Терюшкова

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал слухи о возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера подмосковного клуба. Юран покинул красно-чёрных по ходу чемпионата, его место занял Николай Писарев.

«Возвращение Юрана в «Химки»? Мало что знаю. Надо спрашивать у медийного блогера из Госдумы Романа Игоревича Терюшкова. Он всё знает. Есть медийный футбол, а есть медийная Дума. Предлагаю у них спрашивать», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Юран покинул «Химки» в начале августа текущего года. После тренерской перестановки «Химки» потерпели три поражения подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Оренбургом».