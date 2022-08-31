«Аталанта» объявила об уходе Йосипа Иличича за год до окончания контракта

Итальянская «Аталанта» в социальных сетях попрощалась с полузащитником Йосипом Иличичем.

«Вы очаровали Бергамо своими играми, вы заставили нас мечтать на поле и двигаться дальше. Спасибо за всё, профессор», — сказано в сообщении «Аталанты» в «Твиттере».

34-летний Иличич выступал за «Аталанту» с 2017 года. В 173 матчах за команду полузащитник забил 60 голов и отдал 44 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало в конце сезона.

Иличич — воспитанник словенского клуба «Бритоф». В Италии Йосип оказался в 2010 году, когда перешёл из «Марибора» в «Палермо». С 2013 по 2017 год Иличич был футболистом «Фиорентины».

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