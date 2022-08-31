«Ахмат» забил три мяча «Оренбургу» в матче Кубка России

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном состоялся матч 1-го тура Пути РПЛ Группы С Фонбет Кубка России между «Ахматом» и «Оренбургом». Финальный свисток Сергея Чебана ознаменовал победу домашней команды со счётом 3:1.
Счёт в матче на 26-й минуте открыл полузащитник грозненцев Кирилл Фольмер, забивший первый мяч за команду. Спустя несколько минут Лечи Садулаев увеличил преимущество своей команды, а на 51-й минуте Владимир Ильин довёл счёт до крупного — 3:0. Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отыграл один мяч на 77-й.
Обслуживала матч «Ахмат» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном. Его помощниками были Валентин Мурашов и Сергей Каруненко, резервный судья – Александр Машлякевич. Инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
- 31 августа 2022
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