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«Ахмат» забил три мяча «Оренбургу» в матче Кубка России

«Ахмат» забил три мяча «Оренбургу» в матче Кубка России
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Сегодня, 31 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном состоялся матч 1-го тура Пути РПЛ Группы С Фонбет Кубка России между «Ахматом» и «Оренбургом». Финальный свисток Сергея Чебана ознаменовал победу домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл полузащитник грозненцев Кирилл Фольмер, забивший первый мяч за команду. Спустя несколько минут Лечи Садулаев увеличил преимущество своей команды, а на 51-й минуте Владимир Ильин довёл счёт до крупного — 3:0. Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отыграл один мяч на 77-й.

Обслуживала матч «Ахмат» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном. Его помощниками были Валентин Мурашов и Сергей Каруненко, резервный судья – Александр Машлякевич. Инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

Фонбет Кубок России. Группа C
31 августа 2022, среда. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Фольмер – 26'   2:0 Садулаев – 32'   3:0 Ильин – 51'   3:1 Сычевой – 77'
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