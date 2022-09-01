Алексей Гасилин: желаю болельщикам «Амкала» хорошей успеваемости в школе

Нападающий медийного футбольного клуба «Амкал» Алексей Гасилин обратился к болельщикам клуба. Футболист пожелал фанатам хорошей успеваемости в школе.

«Желаю болельщикам «Амкала» хорошей успеваемости в школе. Погода сейчас ухудшилась, надевайте шапочку, чтобы мама за вами не ухаживала. Будьте здоровы, болейте за «Амкал», будьте самыми счастливыми. Прогуливать уроки? Ну если «Амкал» играет, то один раз в неделю можно», — сказал Гасилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Алексей Гасилин в составе «Амкала» вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу. На пути к этой стадии блогерская команда обыграла два профессиональных клуба из Второй лиги — «Зоркий» (Красногорск) и «Тверь».