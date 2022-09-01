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«Астон Вилла» отклонила второе предложение «Арсенала» по Дугласу Луису

«Астон Вилла» отклонила второе предложение «Арсенала» по Дугласу Луису
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«Астон Вилла» снова отказала лондонскому «Арсеналу» в трансфере своего бразильского полузащитника Дугласа Луиса. По сведениям журналистов Sky Sports, в этот раз «канониры» предложили около € 27 млн, что бирмингемцев не устроило.

Как уточняют инсайдеры, контракт Луиса с «Астон Виллой» оканчивается в конце сезона-2022/2023, поэтому уже в январе полузащитник может вести переговоры с другими клубами, чтобы уйти бесплатно следующим летом. И, несмотря на нежелание клуба продавать своего игрока, сам бразилец хотел бы покинуть команду на хороших условиях.

В прошлом сезоне центральный полузащитник Луис провёл 34 встречи в английской Премьер-лиге, в которых отметился двумя голами и тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 38 млн.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

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