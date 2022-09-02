Депай принял решение остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай принял решение остаться в каталонском клубе.



«Я решил остаться в «Барсе»! Я полон решимости внести свой вклад в спортивный успех клуба», — написал Депай на своей официальной странице в социальных сетях.



По сведениям многих источников, агенты Мемфиса Депая пытались договориться с лондонским «Челси» о переходе нидерландца в этот клуб, но сделка в итоге не состоялась. Появлялась информация, что лично главный тренер синих Томас Тухель не был заинтересован в этом переходе. Позднее авторитетные источники заявили, что сделка в итоге не состоится.



Напомним, Мемфис стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 встречах голландец забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Нынешний контракт Депая с каталонцами действует до конца июня 2023 года.

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