Депай принял решение остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай принял решение остаться в каталонском клубе.
«Я решил остаться в «Барсе»! Я полон решимости внести свой вклад в спортивный успех клуба», — написал Депай на своей официальной странице в социальных сетях.
По сведениям многих источников, агенты Мемфиса Депая пытались договориться с лондонским «Челси» о переходе нидерландца в этот клуб, но сделка в итоге не состоялась. Появлялась информация, что лично главный тренер синих Томас Тухель не был заинтересован в этом переходе. Позднее авторитетные источники заявили, что сделка в итоге не состоится.
Напомним, Мемфис стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 встречах голландец забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Нынешний контракт Депая с каталонцами действует до конца июня 2023 года.
Топ голевых передач 3-го тура Ла Лиги
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