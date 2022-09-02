Тен Хаг высказался о будущем Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в матче с «Лестером» выпустил Криштиану Роналду на замену на 68-й минуте вместо автора победного гола Джейдона Санчо. После игры он поделился комментарием по поводу звёздного португальца.
«Как только Криштиану и Каземиро будут становиться лучше, приближаться к оптимальной форме, у нас будет больше возможностей усилить команду. Мы рассчитываем на весь наш состав. В матче с «Лестером» мы снова продемонстрировали хороший командный дух. На поле были 11 игроков, которые сражались друг за друга.
Я очень доволен сухим счётом. На поле мы всегда и атакуем, и защищаемся все вместе. Несмотря на то, что мы победили и сделали ещё один шаг вперёд, мы должны показать ещё больший прогресс», – приводит слова наставника манкунианцев официальный сайт клуба.
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