Тен Хаг высказался о будущем Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в матче с «Лестером» выпустил Криштиану Роналду на замену на 68-й минуте вместо автора победного гола Джейдона Санчо. После игры он поделился комментарием по поводу звёздного португальца.



«Как только Криштиану и Каземиро будут становиться лучше, приближаться к оптимальной форме, у нас будет больше возможностей усилить команду. Мы рассчитываем на весь наш состав. В матче с «Лестером» мы снова продемонстрировали хороший командный дух. На поле были 11 игроков, которые сражались друг за друга.



Я очень доволен сухим счётом. На поле мы всегда и атакуем, и защищаемся все вместе. Несмотря на то, что мы победили и сделали ещё один шаг вперёд, мы должны показать ещё больший прогресс», – приводит слова наставника манкунианцев официальный сайт клуба.

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