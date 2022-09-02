Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Лестером»

Криштиану Роналду отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Лестером»
Комментарии

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый победе «манкунианцев» в выездном матче пятого тура чемпионата Англии над «Лестер Сити» (1:0).

«Великолепная победа!» — гласит пост Роналду с прикреплённым совместным фото с бразильским хавбеком «МЮ» Каземиро.

Напомним, Роналду начинал матч с «Лестером» на скамейке запасных, португалец появился на поле лишь на 68-й минуте. Криштиану принял участие в пяти встречах английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне, в которых лишь раз оказался в стартовом составе, за 175 минут на поле ему не удалось отметиться результативными действиями. Его контракт с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.

Новость по теме
Роналду не отметился результативными действиями после пяти первых матчей АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022