Криштиану Роналду отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Лестером»

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый победе «манкунианцев» в выездном матче пятого тура чемпионата Англии над «Лестер Сити» (1:0).
«Великолепная победа!» — гласит пост Роналду с прикреплённым совместным фото с бразильским хавбеком «МЮ» Каземиро.
Напомним, Роналду начинал матч с «Лестером» на скамейке запасных, португалец появился на поле лишь на 68-й минуте. Криштиану принял участие в пяти встречах английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне, в которых лишь раз оказался в стартовом составе, за 175 минут на поле ему не удалось отметиться результативными действиями. Его контракт с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.
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