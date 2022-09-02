Роналду не отметился результативными действиями после пяти первых матчей АПЛ
Поделиться
Нападающий Криштиану Роналду всё ещё не может отметиться результативным действием за «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне чемпионата Англии.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в пяти матчах АПЛ и не записал на свой счёт результативных действий. При этом, португальский нападающий выходил в стартовом составе команды только один раз.
В своём последнем матче «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в пятом туре чемпионата Англии со счётом 1:0. Роналду остался в запасе и вышел на поле на 68-й минуте.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. Однако позже главный тренер клуба сообщил, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» минимум до зимного трансерного окна.
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
03:33
-
03:17
-
03:13
-
03:07
-
02:36
-
02:31
-
02:10
-
01:52
-
01:37
-
01:20
-
00:59
-
00:50
-
00:43
-
00:39
-
00:33
-
00:31
-
00:22
-
00:17
-
00:09
- 1 сентября 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:57
-
22:51
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:21
-
22:07
Партнерский контент