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Роналду не отметился результативными действиями после пяти первых матчей АПЛ

Роналду не отметился результативными действиями после пяти первых матчей АПЛ
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Нападающий Криштиану Роналду всё ещё не может отметиться результативным действием за «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в пяти матчах АПЛ и не записал на свой счёт результативных действий. При этом, португальский нападающий выходил в стартовом составе команды только один раз.

В своём последнем матче «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в пятом туре чемпионата Англии со счётом 1:0. Роналду остался в запасе и вышел на поле на 68-й минуте.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. Однако позже главный тренер клуба сообщил, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» минимум до зимного трансерного окна.

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