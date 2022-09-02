Серджино Дест высказался о переходе из «Барселоны» в «Милан»

21-летний американский крайний защитник Серджино Дест высказался о переходе на правах аренды из «Барселоны» в «Милан» в последний день летнего трансферного окна.
«Я так горжусь и так рад присоединиться к чемпионам Италии и клубу с такой историей! Вперёд, «Милан»!», — гласит публикация Деста в «Твиттере».
Отметим, что «Милан» включил в арендное соглашение пункт о возможном выкупе игрока у «Барселоны» за € 20 млн. Дест перешёл в «Барселону» из амстердамского «Аякса» в 2020 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 21 матче испанской Примеры и отдал три результативные передачи. С 2019 года Дест вызывается в национальную команду США.
Ближайший матч «Милан» проведёт в субботу, 3 сентября. Команда Стефано Пиоли на гостевом поле встретится с «Интером».
Дест не смог замкнуть прострел из убойной позиции.
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