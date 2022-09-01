Защитник «Барселоны» Дест перешёл в «Милан»

Защитник «Барселоны» Серджино Дест стал игроком «Милана». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба. Речь идёт об аренде до конца сезона с правом выкупа. Ранее сообщалось, что стоимость возможного выкупа составляет € 20 млн.

Ранее сообщалось, что Дест может пополнить ряды «Вильярреала», который возглавляет испанский специалист Унаи Эмери.



Напомним, Дест перешёл в «Барселону» из амстердамского «Аякса» в 2020 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 21 матче испанской Примеры и отдал три результативные передачи. С 2019 года Дест вызывается в национальную команду США.

Ближайший матч «Милан» проведёт 3 сентября. Команда Стефано Пиоли на гостевом поле встретится с «Интером». «Россонери» располагаются на пятом месте Серии А, «нерадзурри» занимают вторую строчку.

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