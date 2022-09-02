Мележиков: приехать на ретроматч «Спартак» — «Зенит» — инициатива Абаскаля

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков объяснил решение наставника команды Гильермо Абаскаля приехать на игру легенд красно-белых и «Зенита».
«Приехать на ретроматч — инициатива Абаскаля. Он сам изъявил желание прийти, поучаствовать и поприсутствовать сегодня», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 2 сентября, «Спартак» и «Зенит» сыграют в матче легенд на «Открытие Банк Арене». В воскресенье, 4 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встретятся основные команды обоих клубов.
Под руководством Абаскаля «Спартак» набрал 16 очков в семи турах, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
- 2 сентября 2022
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