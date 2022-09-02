Экс-защитник «Челси» Алонсо тренируется с «Барселоной»

Испанский защитник Маркос Алонсо находится в расположении «Барселоны», в составе которой уже начал тренировки. Футболист был замечен на видеороликах, которые опубликовала пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере».

Ранее отмечалось, что 31-летний футболист подпишет с «Барселоной» контракт до 2024 года с опцией пролонгации ещё на сезон. Ранее «Челси» объявил о расторжении контракта с Алонсо.



Контракт Алонсо, который является воспитанником мадридского «Реала», с «Челси» длился до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маркоса в € 12 млн. В прошлом сезоне испанец провёл 46 матчей за синих во всех соревнованиях, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Видеообзор. «Барселона» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур:

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