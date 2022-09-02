«Челси» объявил о расторжении контракта с Маркосом Алонсо

«Челси» объявила о расторжении контрактного соглашения с защитником Маркосом Алонсо. Контракт Алонсо, был рассчитан до конца сезона-2022/2023. Сообщается, стороны расторгли контракт по обоюдному решению сторон.

«Испанец сыграл неотъемлемую роль в нашем последнем триумфе в Премьер-лиге в сезоне 2016/17, сияя на левом фланге в своем первом сезоне на «Стэмфорд Бридж». Хотя его предыдущий опыт игры в английский футбол был связан с «Болтоном» и «Сандерлендом», в основном боровшимся с вылетом, ему не нужно было времени, чтобы адаптироваться к жизни в клубе, борющемся за победы в различных соревнованиях.

После этой блестящей победы следующие пять лет принесли успех в Кубке Англии, Лиге Европы, Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира. Можно было рассчитывать, что Алонсо будет регулярно забивать жизненно важные голы или ассистировать», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Алонсо может продолжить карьеру в «Барселоне».