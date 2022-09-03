«Олимпиакос» объявил о подписании контракта с Марсело

Греческий «Олимпиакос» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с экс-защитником «Реала» Марсело.



«Легенда! Бразильская суперзвезда Марсело – в «Олимпиакосе». Клуб официально объявляет о приобретении лучшего бразильского левого защитника Марсело, который будет носить красно-белую футболку», – гласит публикация пресс-службы клуба из Пирея.



Отметим, что «Олимпиакос» не сообщил главной детали – срока контракта с Марсело. По сведениям Transfermarkt, он рассчитан до конца сезона-2022/23.



34-летний бразилец Марсело более 15 лет выступал за мадридский «Реал». За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов.