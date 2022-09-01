Закрытие трансферного окна в Европе! Главные переходы на флажке. LIVE!

Привет, друзья! Лето завершилось, и трансферное окно в Европе вот-вот закроется. В большинстве стран Старого Света остались считаные часы до закрытия регистрационного периода. Но именно «на флажке» подчас совершаются самые неожиданные сделки. Наверняка будут интересные переходы и сегодня. А мы в своём большом онлайне все более-менее заметные трансферы зафиксируем. Интриг хватает. Найдёт ли новое пристанище Роналду? Купит ли «Челси» Захаряна? Ответы на эти и другие актуальные вопросы узнаем сегодня до полуночи. Оставайтесь с нами!