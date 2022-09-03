Онопко: на Кубке не было Fan ID, в Ростове пришло 30 тысяч. Всё должно быть по логике
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Экс-футболист московского «Спартака» Виктор Онопко, ныне работающий тренером «Ростова», высказался о бойкоте матчей активными фанатами из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
«Мы в Ростове играли на Кубок против «Динамо», где не было Fan ID, пришло 30 тысяч человек — атмосфера совсем другая. Даже игроки «Динамо» сказали, что давно в такой атмосфере не играли из-за бойкота. Всё должно быть по логике. Футбол же для людей всех возрастов», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, закон о паспорте болельщика действует с нынешнего сезона в Российской Премьер-Лиге. Многие фанатские объединения клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей чемпионата из-за введения Fan ID.
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