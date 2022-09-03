Онопко — о Fan ID: законы должны быть на благо футбола. Если нет, то надо что-то менять

Экс-футболист «Спартака» Виктор Онопко, ныне работающий тренером «Ростова», поделился мнением о матче легенд с «Зенитом», а также высказался по поводу введения паспорта болельщика (Fan ID).
«Отличный матч, хорошая организация, атмосфера. Спасибо «Зениту», РФС, стадиону. Получился большой праздник для нашего футбола.
С активными фанатами совсем другая атмосфера, ребята не ходят на другие матчи из-за бойкота. Я понимаю их решение, потому что все законы, которые принимаются, должны быть на благо футбола. Если не на благо футбола, то надо что-то менять», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Накануне состоялся матч легенд московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». Встреча, прошедшая 2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
- 3 сентября 2022
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