«Лион» разгромил «Анже» в 5-м туре чемпионата Франции

Сегодня, 3 сентября, в матче 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Лион» принимал «Анже». Встреча проходила на стадионе «Групама» в Лионе и завершилась разгромной победой хозяев— 5:0.
На 31-й минуте счёт в матче после удачного кросса в исполнении Тьяго Мендеса открыл камерунский форвард Карл Токо Экамби. Через семь минут мяч в ворота головой переправил нападающий «Лиона» Александр Ляказетт. На 59-й минуте Экамби оформил дубль, голевая передача на счету защитника Мало Гюсто. А ещё через три минуты гол ударом головой после навеса с углового забил другой защитник команды, Кастелло Люкеба. На 90-й минуте вышедший на замену форвард Мусса Дембеле установил окончательный счёт — 5:0.
Таким образом, после пяти туров у «Лиона» 13 очков, у «Анже» — два. В следующем матче лионцы сыграют с «Лорьяном», а анжейцы — с «Монпелье».
- 3 сентября 2022
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