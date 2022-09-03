«Динамо» опередило «Спартак» в турнирной таблице РПЛ благодаря победе над «Уралом»

Сегодня, 3 сентября, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходил матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местное «Динамо» играло с «Уралом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу «Динамо» со счётом 2:1.
На 37-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Макаров подключил к атаке Паршивлюка, Сергей прострелил на Тюкавина, а Константин ушёл из-под опеки Мамина, идеально положил корпус и с лёта переправил мяч в ворота. На 44-й минуте Эрик Бикфалви сравнял счёт. Со стандарта отлично в штрафную навесил Подберёзкин, Бикфалви выиграл воздух и головой по уходящей траектории отправил мяч мимо Шунина. На 60-й минуте Макаров вновь вывел «Динамо» вперёд и принёс команде победу.
«Динамо» набрало 16 очков и вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Спартак». «Урал» с одним очком остаётся на последней строчке.
Матч «Динамо» — «Урал» обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему Максим Гаврилин (Владимир) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный арбитр — Роман Галимов (Улан-Удэ). Судья VAR — Алексей Амелин (Тула), его помощник — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).
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