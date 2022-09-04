Левандовски повторил достижение Роналду и Фалькао в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился забитым голом в матче 4-го тура испанской Примеры с «Севильей» (3:0). Польский футболист забил пятый мяч в четырёх стартовых играх за «Барселону», повторив достижения Ла Лиги Криштиану Роналду («Реал» Мадрид, 5) и Радамеля Фалькао («Атлетико», 5). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Это единственные футболисты в XXI веке, забивавшие столько мячей в первых четырёх матчах чемпионата Испании.
Левандовски забивает мяч в ворота «Севильи». Видеоролик:
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34-летний Левандовски перешёл из мюнхенской «Баварии» в летнее трансферное окно. Ранее Роберт оформил дубль в ворота «Реала Сосьедад» и «Вальядолида».
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