Левандовски повторил достижение Роналду и Фалькао в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился забитым голом в матче 4-го тура испанской Примеры с «Севильей» (3:0). Польский футболист забил пятый мяч в четырёх стартовых играх за «Барселону», повторив достижения Ла Лиги Криштиану Роналду («Реал» Мадрид, 5) и Радамеля Фалькао («Атлетико», 5). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Это единственные футболисты в XXI веке, забивавшие столько мячей в первых четырёх матчах чемпионата Испании.

Левандовски забивает мяч в ворота «Севильи». Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

34-летний Левандовски перешёл из мюнхенской «Баварии» в летнее трансферное окно. Ранее Роберт оформил дубль в ворота «Реала Сосьедад» и «Вальядолида».