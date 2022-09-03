«Барселона» разгромила «Севилью», у Левандовского пять голов в четырёх матчах

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье местная одноимённая команда играла с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Финальный свисток Матеу Лаоса ознаменовал крупную победу гостевой команды со счётом 3:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 21-й минуте Рафинья с передачи Усмана Дембеле открыл счёт в матче и забил свой первый мяч за «Барселону».

Первый гол Рафиньи за «Барселону». Видеоролик:

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На 36-й минуте Роберт Левандовски забил пятый гол за «Барселону» в трёх матчах. Кунде сделал мягкий заброс в штрафную, где оборона «Севильи» не уследила за рывком Левандовского, который технично обработал мяч грудью и с лёта пробил точно в угол ворот!

Левандовски забивает пятый гол в четырёх матчах за «Барселону». Видеоролик:

На 51-й минуте Эрик Гарсия забил третий мяч «Барселоны», доведя счёт до разгромного. После розыгрыша углового Рафинья выполнил подачу во вратарскую, Кунде головой сделал скидку Эрику Гарсии — и тот переправил мяч в сетку ворот!

Гарсия забивает третий мяч в матче. Видеоролик:

«Барселона» набрала 10 очков и вышла на вторую строчку турнирной таблицы. «Севилья» с одним очком остаётся на 17-й позиции.