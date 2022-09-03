«Барселона» разгромила «Севилью», у Левандовского пять голов в четырёх матчах

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье местная одноимённая команда играла с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Финальный свисток Матеу Лаоса ознаменовал крупную победу гостевой команды со счётом 3:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 21-й минуте Рафинья с передачи Усмана Дембеле открыл счёт в матче и забил свой первый мяч за «Барселону».
Первый гол Рафиньи за «Барселону». Видеоролик:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
На 36-й минуте Роберт Левандовски забил пятый гол за «Барселону» в трёх матчах. Кунде сделал мягкий заброс в штрафную, где оборона «Севильи» не уследила за рывком Левандовского, который технично обработал мяч грудью и с лёта пробил точно в угол ворот!
Левандовски забивает пятый гол в четырёх матчах за «Барселону». Видеоролик:
На 51-й минуте Эрик Гарсия забил третий мяч «Барселоны», доведя счёт до разгромного. После розыгрыша углового Рафинья выполнил подачу во вратарскую, Кунде головой сделал скидку Эрику Гарсии — и тот переправил мяч в сетку ворот!
Гарсия забивает третий мяч в матче. Видеоролик:
«Барселона» набрала 10 очков и вышла на вторую строчку турнирной таблицы. «Севилья» с одним очком остаётся на 17-й позиции.
- 4 сентября 2022
-
00:21
-
00:15
-
00:10
-
00:01
-
00:00
- 3 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:35
-
22:28
-
22:27
-
22:09
-
21:57
-
21:54