Президент РФС Дюков ответил на вопрос, падает ли уровень футбола в России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос, падает ли уровень футбола в России.



«Вы увидели падение уровня? Сегодня был очень качественный и зрелищный матч. Хорошие скорости, игроки технически отлично подготовлены. Понятно, в какой футбол играют обе команды. У каждого тренера свой стиль. Понятно, что Семак и Абаскаль хотят от своих игроков, и у игроков получается», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

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