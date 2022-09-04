Джикия: разница по ударам? Это связано с тем, что «Спартак» меньше бил по воротам «Зенита»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о том, почему команда сильно уступила по количеству нанесённых ударов в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).



«Разница по ударам? Это связано с тем, что мы меньше ударили по воротам. Так бывает в футболе», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.



После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.