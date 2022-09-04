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Джикия выразил надежду, что Литвинов и Мартинс будут готовы к следующему матчу «Спартака»

Джикия выразил надежду, что Литвинов и Мартинс будут готовы к следующему матчу «Спартака»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о состоянии травмированных футболистов, которые получили повреждения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

«Не знаю, что с Литвиновым. Завтра будет МРТ и вся информация. Будем смотреть, что у него и Мартинса. Надеюсь, всё обойдётся и к следующей игре они будут готовы», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.

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