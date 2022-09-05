Криштиану Роналду стал одним из худших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом»
Поделиться
Нападающий Криштиану Роналду занял предпоследнее место в рейтинге худших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (3:1) по версии WhoScored.
Португальский форвард получил оценку 6,26 по итогам матча. Ниже, чем у Роналду, оценка у защитника Гарри Магуайра (5.99). Лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» был признан Маркус Рашфорд (8.80).
Напомним, Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 58-й минуте. Игрок не отметился результативными действиями.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков. В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 11 сентября.
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» нанёс «Арсеналу» первое поражение в АПЛ
Комментарии
- 5 сентября 2022
-
03:00
-
02:56
-
02:42
-
02:19
-
02:12
-
01:45
-
01:31
-
00:58
-
00:51
-
00:33
-
00:28
-
00:24
-
00:17
-
00:17
-
00:05
-
00:04
-
00:03
- 4 сентября 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:41
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:12
Партнерский контент