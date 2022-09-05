Криштиану Роналду стал одним из худших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом»

Нападающий Криштиану Роналду занял предпоследнее место в рейтинге худших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (3:1) по версии WhoScored.

Португальский форвард получил оценку 6,26 по итогам матча. Ниже, чем у Роналду, оценка у защитника Гарри Магуайра (5.99). Лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» был признан Маркус Рашфорд (8.80).

Напомним, Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 58-й минуте. Игрок не отметился результативными действиями.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков. В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 11 сентября.