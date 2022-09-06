«Челси» готов приобрести Френки де Йонга в январе

Лондонский «Челси» рассматривает возможность возвращения к кандидатуре полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Espana. По сведениям источника, синие приступят к активным действиям, если 25-летний футболист изменит свою позицию. Ранее он был категорически против смены команды, желая остаться в своём нынешнем клубе.
Де Йонг стал футболист «Барселоны» летом 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Видеообзор. «Севилья» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 4-й тур:
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