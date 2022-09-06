Норманн вспомнил, как заработал 2 пенальти в ворота «Ростова» в играх с «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал переход в московский клуб. До этого норвежец выступал в Российской Премьер-Лиге за «Ростов».

«У меня был долгий разговор с представителями клуба, и они меня убедили, что для меня это будет лучший вариант. Я знаю этот клуб, знаю некоторых футболистов, философию клуба. Я верю в это, поэтому приехал сюда. Мне запомнилось, что я в двух подряд матчах в Москве за «Ростов» заработал пенальти в ворота ростовчан.

Возможно, это моё подсознание что-то знало наперёд. Ещё помню, как уже в «Ростове» провёл отличный матч с «Динамо», когда отдал голевую передачу. Я знаком с Фёдором Смоловым, Сергеем Паршивлюком и Дмитрием Скопинцевым», — сказал Норманн в эфире клубного YouTube-канала.