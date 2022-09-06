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«Шахтёр» разгромил «РБ Лейпциг» Тедеско в Лиге чемпионов

«Шахтёр» разгромил «РБ Лейпциг» Тедеско в Лиге чемпионов
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В Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча закончилась победой «горняков» со счётом 4:1.

Уже на 16-й минуте Марьян Швед открыл счёт и вывел гостей вперёд. На 57-й минуте Мохамед Симакан восстановил равновесие в счёте. Но уже через минуту Швед оформил дубль. В концовке ещё по мячу забили Михаил Мудрик и Лассина Траоре.

В группе F, помимо «Шахтёра» и «РБ Лейпциг», выступают «Селтик» и мадридский «Реал».

В следующем туре «Шахтёр» будет принимать «Селтик», а «РБ Лейпциг» отправится в гости к мадридскому «Реалу».

Главным тренером «РБ Лейпциг» является бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур
06 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
1 : 4
Шахтёр Д
Донецк, Украина
0:1 Швед – 16'   1:1 Симакан – 57'   1:2 Швед – 58'   1:3 Мудрик – 76'   1:4 Траоре – 85'
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