«Шахтёр» разгромил «РБ Лейпциг» Тедеско в Лиге чемпионов
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В Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча закончилась победой «горняков» со счётом 4:1.
Уже на 16-й минуте Марьян Швед открыл счёт и вывел гостей вперёд. На 57-й минуте Мохамед Симакан восстановил равновесие в счёте. Но уже через минуту Швед оформил дубль. В концовке ещё по мячу забили Михаил Мудрик и Лассина Траоре.
В группе F, помимо «Шахтёра» и «РБ Лейпциг», выступают «Селтик» и мадридский «Реал».
В следующем туре «Шахтёр» будет принимать «Селтик», а «РБ Лейпциг» отправится в гости к мадридскому «Реалу».
Главным тренером «РБ Лейпциг» является бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско.
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