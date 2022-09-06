«Шахтёр» разгромил «РБ Лейпциг» Тедеско в Лиге чемпионов

В Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча закончилась победой «горняков» со счётом 4:1.



Уже на 16-й минуте Марьян Швед открыл счёт и вывел гостей вперёд. На 57-й минуте Мохамед Симакан восстановил равновесие в счёте. Но уже через минуту Швед оформил дубль. В концовке ещё по мячу забили Михаил Мудрик и Лассина Траоре.



В группе F, помимо «Шахтёра» и «РБ Лейпциг», выступают «Селтик» и мадридский «Реал».

В следующем туре «Шахтёр» будет принимать «Селтик», а «РБ Лейпциг» отправится в гости к мадридскому «Реалу».

Главным тренером «РБ Лейпциг» является бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско.