Мбаппе: это Лига чемпионов — будь она лёгкой, мы бы её уже выиграли

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Ювентусом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где он отметился дублем.
«Была определённая разница между первыми 35 минутами матча и вторым таймом. Мы знаем, что у нас есть недостатки. Мой промах при счёте 2:0? Я собираюсь и забить много, и не забить. Это нормальные вещи в футболе. Не страшно, если промахнёшься, но ты накажешь свою команду больше, если будешь думать о своём промахе. Нам есть над чем работать. Это Лига чемпионов – если бы этот турнир был лёгким, мы бы его уже выиграли», – приводит слова Мбаппе RMC Sport.
В домашнем матче с «Ювентусом», который парижане выиграли со счётом 2:1, Килиан Мбаппе отличился на пятой и 22-й минутах. Туринцы отыграли один мяч на 53-й минуте – с передачи Филипа Костича забил Уэстон Маккенни.
- 8 сентября 2022
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