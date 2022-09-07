Против такого Мбаппе невозможно играть. Но его шоу подпортил Доннарумма

А если бы Килиан не жадничал, то «ПСЖ» вполне мог бы разгромить «Ювентус».

Матч топовых команд в первый же день Лиги чемпионов, что ещё нужно? На 1-й тур выпало противостояние «ПСЖ» и «Ювентуса». Итог предсказуемый, но игра от этого не получилась менее интересной.

Топ-вывеска изначально вызывала сомнения, учитывая нынешнюю форму «Ювентуса», но в первом тайме она и вовсе показалась настоящим обманом. На гол «ПСЖ» потребовалось меньше пяти минут: Неймар изящно забросил на Килиана Мбаппе, а тот влепил с лёта с такой силой, что Маттиа Перин не справился.

После гола картина практически не изменилась. Большую часть времени «ПСЖ» сминал соперника и кружил вокруг его штрафной. Футболистам «Ювентуса» с таким темпом было тяжело справляться. Однако периодически им всё же удавалось отвечать: на 18-й минуте Аркадиуш Милик не забил только из-за реакции Джанлуиджи Доннаруммы.

Не хочется вспоминать заезженную фразу «не забиваешь ты — забивают тебе», но это именно тот случай. Спустя четыре минуты «ПСЖ» снова разорвал оборону «Ювентуса», а Мбаппе оформил дубль. Как и в случае с первым голом, поражала разница в скорости мышления и принятия решений. На фоне реактивной атаки Парижа застывшая защита Турина напоминала пенсионеров.

Когда одна команда действует быстрее другой, это неизменно приводит к фолам. Одно из нарушений даже закончилось конфликтом: Бремер заехал шипами по ноге Мбаппе, и вспыхнула потасовка. К месту событий подлетел Серхио Рамос, а его оппонентом стал Леандро Паредес. Тот самый Паредес, который играет в «Юве» на правах аренды из «ПСЖ».



Второй тайм (особенно начиная с середины) проходил в новом ключе. «Ювентус» понял, что терять ему нечего, и активнее пошёл вперёд. И такая тактика оправдала себя. Доннарумма напомнил, что не безгрешен, несмотря на звёздный статус, и побежал куда-то после подачи с углового. В итоге головой забил самый неочевидный игрок — Уэстон Маккенни.

Возросшая смелость «Ювентуса» имела очевидные последствия: «ПСЖ» получил возможность контратаковать. А если Парижу нужно убегать от своих ворот, то включается мощнейшее оружие в лице Мбаппе, с которым невозможно бороться. От третьего мяча гостей спасла жадность Килиана, который так хотел забить сам, что игнорировал партнёров, находившихся в более выгодных позициях.

Моменты для голов в концовке были у обеих команд — тащить пришлось и Доннарумме, и Перину. Но счёт остался прежним.

«ПСЖ» — «Ювентус» Фото: ANP via Getty Images

«ПСЖ» сделал ровно то, что и должен был: взял три очка в матче с главным конкурентом в группе. Ну а «Ювентус», несмотря на кризис идей у Массимилиано Аллегри, остаётся в хорошем положении: впереди домашние встречи с «Бенфикой» и «Маккаби». Так что переживать туринцам можно будет, если не получится победить португальцев. Но это уже совсем другая история.