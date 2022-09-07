Анчелотти назвал сильные качества Азара в роли сменщика Бензема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об успешной игре Эдена Азара в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком». Бельгиец на 30-й минуте вышел вместо получившего повреждение Карима Бензема, а во втором тайме отметился голом.



«Можете поверить, Азар очень мотивирован в тренировочном процессе и сейчас у него всё хорошо. На замену выходить непросто, особенно в первом тайме. Однако он боролся и до перерыва, и во втором тайме, где сыграл решающую роль. Азар отдал результативный пас в моменте со вторым голом и забил третий.



Эден – важный игрок для нас. Теперь ему просто нужно продолжать в том же духе. Он не может действовать как старомодный классический нападающий, но он способен много перемещаться и помогать команде при владении мячом. Он никогда не будет прижимать защитников соперника к их воротам, но тот факт, что он делает хорошие рывки, очень способствует нашей игре. Плюс это означает, что у защитников соперника нет игрока в центре внимания», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

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