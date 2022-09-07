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Лука Модрич стал самым возрастным автором гола «Реала» в ЛЧ с 1965 года

Лука Модрич стал самым возрастным автором гола «Реала» в ЛЧ с 1965 года
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Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич забил за «сливочных» гол в матче Лиги чемпионов УЕФА в возрасте 36 лет и 362 дней. Этот лучший результат с 1965 года.

В 1965 году Ференц Пушкаш был более возрастным автором забитого мяча. Тогда он отличился в матче с «Фейеноордом» в возрасте 38 лет и 173 дней.

Также Модрич сыграл свой 100-й матч за испанский клуб в Лиге чемпионов. Теперь у клуба из Мадрида есть восемь игроков, которые преодолели эту отметку. Кроме Модрича, 100 матчей за «сливочных» сыграли Икер Касильяс, Рауль Гонсалес, Серхио Рамос, Карим Бензема, Роберто Карлос, Марсело и Криштиану Роналду.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Селтик» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

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