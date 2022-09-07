Талалаев: «Локомотив» не обыграл «Ахмат», давайте за это уволим. А мы что, плюшевые?

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался на тему увольнения немецкого тренера Марвина Комппера из «Локомотива» на следующий день после поражения от грозненцев.



«Это характеристика отношения к команде. Мол, «Локомотив» не обыграл «Ахмат», давайте за это уволим. А мы что, плюшевые? Нас все должны обыгрывать? По-моему, мы уже третий год обыгрываем «Локомотив» в Москве. Видимо, стадион «Локомотива» такой хороший, футбольный, пропитан духом», – приводит слова Талалаева «Матч ТВ».



Напомним, 5 сентября железнодорожники на официальном сайте сообщили об уходе Комппера в связи с неудовлетворительными результатами команды. В заявлении об отставке клуб сообщил, что «с этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером «Локомотива» Йозефом Циннбауэром».