Разбор хаоса с тренерами «Локомотива». Так кто реально был главным и кого убрали?

В РПЛ новая отставка. Кажется, руководству «Локомотива» надоело, что команда умудряется проигрывать даже в большинстве, и уволило Марвина Комппера.

Футбольный клуб «Локомотив» пресс-служба «В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды футбольного клуба «Локомотив». С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером «Локомотива» Йозефом Циннбауэром».

Сейчас объясним, почему уволен был именно Комппер, а не главный тренер команды Циннбауэр.

Комппер стал фактическим главным тренером «Локомотива» после ухода Гисдоля

Комппер до «Локомотива» имел опыт работы только ассистентом главного тренера «Дуйсбурга».

Напомним, Марвин был в штабе Маркуса Гисдоля. После отъезда Гисдоля в Германию из-за всем известных событий руководство «Локомотива» решило довериться Компперу. Немец преподносился спортивным директором Томасом Цорном как будущий топ-тренер. Была только одна проблема: у Марвина не было нужной лицензии, чтобы юридически быть главным. Весной прошлого сезона «Локо» решил эту проблему, назначив главным тренером Заура Хапова. В такой конфигурации команда и завершила сезон.

Марвин Комппер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как в клубе появился Йозеф Циннбауэр

После предыдущего сезона команде понадобился уже тренер с лицензией PRO, потому что исключение РФС, позволившее назначить Хапова, перестало действовать. Так в команде появился Йозеф Циннбауэр. Но серьёзно к его назначению почти никто не отнёсся: болельщики понимали, что в штабе нужен специалист с нужной лицензий – «ширма» для Комппера. Это же подтверждали и слова спортивного директора «Локо» Томаса Цорна для официального сайта клуба в день назначения Циннбауэра: «Это назначение не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам, а также занимается вопросом получения лицензии PRO. Что касается Заура Хапова, мы благодарны ему за работу главным тренером во второй половине прошлого сезона. Он также продолжит работу в тренерском штабе».

В этой расстановке клуб начал нынешний сезон. И действительно, по нашей информации, на тренировках главным был Комппер. Он руководил процессом, придумывал упражнения и отвечал за тактику команды. По словам наших источников, игрокам «Локомотива» нравился подход тренера – они были довольны тренировками, несмотря на не очень удачные результаты в первых трёх турах нового сезона.

Последним местом работы Циннбауэра перед «Локомотивом» был клуб ЮАР «Орландо Пайретс». Также был главным тренером в «Санкт-Галлене» и «Гамбурге».

Как Циннбауэр перестал быть тренером для галочки

По нашей информации, после разгрома от «Зенита» (30 июля 2022-го года, 0:5) Циннбауэр стал иметь больше влияния на тренировочный процесс. Изменилась и картина на матчах ― Йозеф с бровки гораздо активнее давал указания игрокам, когда как Комппер чаще оставался сидеть на скамейке.



Официальные лица «Локомотива» тоже сменили риторику. После игры с «Химками» стало окончательно ясно, что Циннбауэр теперь не просто «тренер-прикрытие». Сначала защитник Мампасси сказал журналистам, что «в команде все знают, что главный тренер – Циннбауэр». Тогда же это подтвердил и Цорн:



– У нас главный тренер Йозеф Циннбауэр, так написано на сайте. Марвин активно участвует в процессе, но Йозеф выше. Циннбауэр отвечает за атаку и навыки при владении мячом, а Марвин больше по защитникам, он знает философию против мяча, по которой мы хотим играть. Марвин остаётся в тренерском штабе — он важная часть нашей команды. Он молодой и перспективный тренер, но вся ответственность на Йозефе. Циннбауэр — главный тренер «Локомотива».

Йозеф Циннбауэр и Марвин Комппер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стало понятно, что тренерская власть в клубе постепенно уходит в руки Циннбауэра. По словам наших источников, игроки не очень поняли это решение. И вот теперь «Локо» окончательно выбрал Йозефа, уволив из клуба Комппера. При этом руководство на данный момент не намерено искать нового главного. Об этом пишет журналист Иван Карпов, а также сообщают наши источники.

Василий Уткин известный спортивный журналист и блогер «Отставка Марвина Компера в «Локомотиве». Кто поймёт, что это означает? Кто в «Локомотиве» реально главный, а кто второй? Они сами-то там не запутались? Прямо «на первый-второй рассчитайсь», такое увольнение вышло. Надо ещё пару билетёров уволить, что ли».

«У Циннбауэра есть доверие от руководства «Локомотива», потому что Цорну и Плутнику не нужен новый тренер. Им комфортно с тем, кто поддерживает их идеи и кто готов быть лояльным руководству», ― сказал один из источников «Чемпионата».

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