Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой — о составе сборной: куда 35 человек на один матч? Давайте и экс-игроков вызовем

Мостовой — о составе сборной: куда 35 человек на один матч? Давайте и экс-игроков вызовем
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о расширенном составе национальной команды на сентябрьские сборы и товарищеский матч со сборной Киргизии.

«35 человек в расширенном списке? На одну игру? По фамилиям нет претензий, потому что всех надо смотреть и все достойны сыграть за сборную. Но количество, куда столько? Чтобы сыграть одну игру с Кыргызстаном? Количество смущает. Давайте ещё некоторых экс-футболистов вызовем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.

Новость по теме
Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьские сборы и матч с Киргизией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022