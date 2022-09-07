Мостовой — о составе сборной: куда 35 человек на один матч? Давайте и экс-игроков вызовем

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о расширенном составе национальной команды на сентябрьские сборы и товарищеский матч со сборной Киргизии.

«35 человек в расширенном списке? На одну игру? По фамилиям нет претензий, потому что всех надо смотреть и все достойны сыграть за сборную. Но количество, куда столько? Чтобы сыграть одну игру с Кыргызстаном? Количество смущает. Давайте ещё некоторых экс-футболистов вызовем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.