Мостовой — о составе сборной: куда 35 человек на один матч? Давайте и экс-игроков вызовем
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о расширенном составе национальной команды на сентябрьские сборы и товарищеский матч со сборной Киргизии.
«35 человек в расширенном списке? На одну игру? По фамилиям нет претензий, потому что всех надо смотреть и все достойны сыграть за сборную. Но количество, куда столько? Чтобы сыграть одну игру с Кыргызстаном? Количество смущает. Давайте ещё некоторых экс-футболистов вызовем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.
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