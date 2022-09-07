Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьские сборы и матч с Киргизией

Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьские сборы и товарищеский матч с национальной командой Киргизии, который состоится 24 сентября.
Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).
Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все — «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлёв («Ахмат»), Артём Макарчук («Сочи»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (оба — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян (все — «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»).
Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).
- 8 сентября 2022
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