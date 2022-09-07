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Валерий Карпин высказался о срыве трансфера Арсена Захаряна в «Челси»

Валерий Карпин высказался о срыве трансфера Арсена Захаряна в «Челси»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о срыве трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» в летнее трансферное окно.

«С Захаряном говорил, когда он играл с «Ростовом». Спросил, как он себя чувствует. Абсолютно нормальное состояние. Да, у него было сожаление. Готов он или нет — можно проверить в одном случае: уехать. Нужно пробовать. Сюда вернуться всегда успеет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в конце августа текущего года «Челси» обратился к «Динамо» с предложением о трансфере Захаряна. Стороны приступили к переговорам, однако по техническим причинам организовать трансфер полузащитника в летнее трансферное окно не удалось. Сам Захарян позже признался, что общался с представителями «Челси» и дал согласие на переход.

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