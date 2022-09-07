Валерий Карпин высказался о срыве трансфера Арсена Захаряна в «Челси»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о срыве трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» в летнее трансферное окно.
«С Захаряном говорил, когда он играл с «Ростовом». Спросил, как он себя чувствует. Абсолютно нормальное состояние. Да, у него было сожаление. Готов он или нет — можно проверить в одном случае: уехать. Нужно пробовать. Сюда вернуться всегда успеет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в конце августа текущего года «Челси» обратился к «Динамо» с предложением о трансфере Захаряна. Стороны приступили к переговорам, однако по техническим причинам организовать трансфер полузащитника в летнее трансферное окно не удалось. Сам Захарян позже признался, что общался с представителями «Челси» и дал согласие на переход.
- 8 сентября 2022
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32