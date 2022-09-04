«Челси» должен сделать трансфер». Захарян впервые заговорил после срыва переезда в Англию

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян дал первое интервью после срыва своего трансфера в «Челси». 19-летний игрок ответил на вопросы журналистов по окончании матча 8-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1). Захарян подтвердил – переход в топ-клуб Англии всё ещё возможен и он мечтает играть за команду Томаса Тухеля.
Об интересе «Челси»
— Я знал, что «Челси» мной интересуется, ещё зимой. Приятно, что такие авансы мне выдаются, такие клубы следят. Буду стараться ещё лучше себя показывать. Понятно, что сейчас что-то не получается, я это принимаю, критику тоже принимаю.
Как не стать вторым Фёдором Чаловым? Я не знаю какая у него ситуация была, как он на это отреагировал. Стараюсь отдать всё родному клубу, чтобы мы шли как можно выше.
Арсен Захарян
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
О том, как отреагировал на предложение «Челси»
— Я общался с людьми из «Челси». С кем? Общался (смеётся). Было предложение, просто не получилось. Дал ли я согласие? Как я мог отказаться?
О том, как пережил срыв трансфера в топ-клуб Англии
— Нормально пережил эту историю, у меня контракт. Надо играть, показывать себя. Всё будет, я думаю. Ребята меня подкалывали. Как? Шутки обычные в раздевалке. Я стараюсь сейчас набирать форму. Немного пропустил предсезонку, поэтому, почему должна пропасть мотивация? Наоборот, надо себя показывать.
О слухах про готовность сменить гражданство ради игры за «Челси»
— Это всё разговоры. Я не собирался менять гражданство. Просто собирался играть в «Челси».
Томас Тухель
Фото: Chelsea FC via Getty Images
О том, потянет ли он уровень чемпионата Англии
— Конечно, АПЛ намного выше уровнем, чем РПЛ, но всё возможно, почему нет. Может быть, получилось бы, может быть, поехал бы по арендам. Это неважно, потому что я хотел бы там играть.
О переходе в «Челси» в зимнее трансферное окно
— Предлагали ли мне открыть счёт в зарубежном банке? Мы всё будем согласовывать с клубом. «Челси» должен сделать трансфер. Я надеюсь, что зимой всё получится.
Об общении с известным инсайдером Фабрицио Романо
— Мне писал Фабрицио Романо. Что он написал? Спросил, когда я приеду (смеётся). Думаю, он сам в курсе, что там и предложение было, и всё возможно состоялось бы.
Что я ему ответил? Я со своим косым английским ответил, что пока не знаю, жду информации. Понимаю ли я, что теперь надо усиленно учить английский? Да, я уже начал заниматься английским.
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